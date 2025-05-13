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Сотрудники ФСБ задержали волгоградца по подозрению в государственной измене

ФСБ: в Волгограде задержан местный житель, которого подозревают в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали волгоградца по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает издание »V1.RU» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Волгоградской области.

«Сотрудники ФСБ задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в госизмене. По данным силовиков, задержанный, не поддерживая принятого президентом решения о проведении специальной военной операции, а также с 2017 года являясь сторонником террористической организации и подписчиком проукраинского ТГ-канала, инициативно вышел на контакт с врагом», — сообщает издание.

В ФСБ уточнили, что мужчина пошел на сотрудничество с украинскими спецслужбами по своей инициативе. В прошлом году задержанный снимал склады с боеприпасами, расположенные на территории Волгограда, чтобы передавать информацию.

Теперь задержанному грозит пожизненное заключение.

До этого прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по делу о государственной измене против жителя Керчи.

Ранее женатому на украинке жителю Москвы предъявили обвинение в госизмене.

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