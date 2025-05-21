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Задержанный россиянин признался, что передавал Украине данные о ПВО в Калуге

ФСБ: агент Киева признался, что передавал кураторам данные о ПВО в Калуге
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Павел Лисицын/РИА Новости

ФСБ задержала жителя Калужской области, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, 38-летний мужчина собирал и передавал информацию о размещении российских систем противовоздушной обороны. Также он планировал заложить в тайник пауэрбанки, сухпайки и энергетики для украинских диверсантов.

На опубликованной ФСБ видеозаписи задержанный подтвердил, что переписывался с представителем украинской армии. Во время общения с кураторами он передал сведения о местах размещения ПВО в Калуге.

На мужчину завели уголовное дело о госизмене. По словам самого задержанного, он осознает вину и раскаивается в содеянном.

До этого сотрудники ФСБ задержали жителя Амурской области по подозрению в государственной измене. Следствие считает, что мужчина действовал в интересах украинских спецслужб и планировал участвовать в боевых действиях против российских военнослужащих. Мужчина также готовил диверсию на участке Транссибирской магистрали, добавили в ФСБ.

Накануне в Архангельской области жителя поселка Коноша также заподозрили в государственной измене. По данным ФСБ, в 2023 году мужчина 1983 года рождения по указанию брата, связанного с украинской разведкой, собирал сведения о расположении объектов Минобороны в регионе и передавал их через мобильную связь.

Ранее сотрудники ФСБ сообщили о задержании волгоградца по подозрению в государственной измене.

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