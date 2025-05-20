Россиянин собирал данные об объектах Минобороны по просьбе брата

Жителя Коноши подозревают в госизмене за сбор данных о Минобороны для брата

Жителя поселка Коноши Архангельской области подозревают в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По данным ведомства, в 2023 году мужчина 1983 года рождения по указанию брата, сотрудничавшего с украинской разведкой, собирал информацию о расположении объектов Минобороны России в регионе и передавал ее через мобильную связь.

Собранные данные могли быть использованы для нанесения ударов по российской армии. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ).

28 апреля сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края, подозреваемого в передаче информации о военных объектах региона украинской разведке.

25 апреля в Сочи задержали гражданина Румынии, который подозревается в сборе данных о местах дислокации средств противовоздушной обороны (ПВО) по заданию спецслужб Украины.

Ранее сотрудники ФСБ задержали волгоградца по подозрению в государственной измене.