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Россиянин собирал данные об объектах Минобороны по просьбе брата

Жителя Коноши подозревают в госизмене за сбор данных о Минобороны для брата
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Евгений Биятов/РИА Новости

Жителя поселка Коноши Архангельской области подозревают в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По данным ведомства, в 2023 году мужчина 1983 года рождения по указанию брата, сотрудничавшего с украинской разведкой, собирал информацию о расположении объектов Минобороны России в регионе и передавал ее через мобильную связь.

Собранные данные могли быть использованы для нанесения ударов по российской армии. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ).

28 апреля сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края, подозреваемого в передаче информации о военных объектах региона украинской разведке.

25 апреля в Сочи задержали гражданина Румынии, который подозревается в сборе данных о местах дислокации средств противовоздушной обороны (ПВО) по заданию спецслужб Украины.

Ранее сотрудники ФСБ задержали волгоградца по подозрению в государственной измене.

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