В Забайкалье огонь угрожает жилым домам в одном из сел

В Забайкальском крае огонь близко подобрался к домам в селе Татаурово

В селе Татаурово Забайкальского края огонь подошел близко к жилым домам. Об этом сообщает телеканал «‎Забайкалье» в Telegram.

Жители села уточняют в соцсетях, что расстояние от места происшествия до села составляет 200 метров. Местные сообщают, что в ограды уже летят искры от огня.

«С ландшафтным пожаром в Татаурово борются 22 человека и семь единиц техники», — сказано в сообщении.

Кроме того, на место направили дополнительные ресурсы от Забайкалпожспаса – еще шесть специалистов и две автоцистерны.

Как пишет местный портал CHITA.RU в Telegram-канале, по последним данным регионального МЧС, угрозы населенному пункту не передавали.

В Минприроды региона заявили, что лесопожарная группа прокладывает дополнительные противопожарные минерализованные полосы для защиты села Татаурово и автозаправочной станции.

В регионе бушуют лесные пожары. 9 мая пламя вплотную подобралось к административному центру Забайкальского края — Чите. Более того, природное возгорание в районе села Смоленка перекинулось на жилые дома в дачных кооперативах. Сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать огонь, но вскоре он разгорелся вновь. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Забайкальском крае возбудили уголовные дела после пожаров в дачных кооперативах.