В украинском городе Днепре автомобиль сбил мужчину, который выбежал на дорогу в попытке убежать от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК аналог военкомата на Украине. — прим. ред.). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

После инцидента мужчину едва не переехал грузовик. Другие подробности аварии неизвестны. О его состоянии после столкновения не сообщается.

До этого жительница Украины спасла мужа от насильственной мобилизации, отбив его у сотрудников ТЦК, которые пытались забрать мужчину на службу в армию.

На кадрах видно, как мужчина с дочкой идет по двору. К ним подходят сотрудники в форме и начинают заламывать руки мужчине, пытаясь затащить в припаркованный автомобиль. Девочка бежит домой и зовет маму. Позже выходит женщина с ружьем и стреляет в воздух. Сотрудники ТЦК пугаются и обращаются в бегство, оставив мужчину во дворе.

В начале марта в Волынской области на западе Украины сотрудники ТЦК задержали мужчину, который выгуливал собаку, а животное оставили на улице. На опубликованных в сети кадрах видно, как собака бежит за микроавтобусом, куда военкомы затолкали ее хозяина.

Ранее в ВСУ назвали симптомом проблемы унижение военкомов школьниками.