Унижение киевскими школьниками сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) является симптомом серьезной проблемы. Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Саранцев, передает издание «Общественное».

Таким образом спикер ВСУ прокомментировал школьную сценку в одной из школ Киева. Учащиеся изобразили отправку в нокаут сотрудника ТЦК.

«Как мы дошли до того, что мобилизация — необходимый шаг для выживания страны — стал предметом высмеивания на уровне школьных мероприятий?» — сказал спикер ВСУ.

Саранцев добавил, что подобные постановки указывают на «кризис понимания», кто является врагом для Украины.

13 февраля жительница города Житомир рассказала, что украинцы забирают детей из школ и высших учебных заведений, чтобы спрятать их от военкомов на фоне планов Киева призывать на службу 18-летних. По ее словам, на улицах уже несколько месяцев не видно мужчин, ходят только военные.

Ранее на Украине заявили, что в старших классах школ почти не осталось юношей.