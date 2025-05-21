На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Очевидица взрыва в Ставрополе пожаловалась на обслуживание газового оборудования

360.ru: очевидица взрыва в Ставрополе сообщила о проблеме с газовым оборудованием
close
Telegram-канал

Взрыв в ставропольской многоэтажке был очень громким и напугал даже жителей соседнего района города, рассказала местная жительница 360.ru. Она также сообщила о плохом качестве обслуживания газового оборудования, которое проводилось платно за месяц до происшествия.

По словам женщины, сначала она услышала очень громкий звук и приняла его за падение дерева на трансформатор. Позднее оказалось, что квартира, где прогремел взрыв, уничтожена, а находившаяся в ней жительница чудом выжила, отметила очевидица.

Она также сообщила, что жители Ставрополя часто сталкиваются с проблемами в обслуживании внутриквартирного газового оборудования. Так, по ее словам, за месяц до взрыва специалисты местных служб ходили по квартирам, однако к осмотру отнеслись несерьезно.

«В прошлом месяце к нам приходили обслуживать. Заходит и говорит: стоить будет четыре тысячи, смотреть или так заплатите? В итоге он ничего не делал, просто осмотрел», — заявила женщина.

Напомним, сегодня утром в Ставрополе произошел мощный взрыв в квартире на 18-м этаже жилого дома на улице Тухачевского. По словам местных жителей, взрывная волна разрушила несущие стены и перекрытия, а груда кирпичей разлетелась на десятки метров. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что, по предварительным данным, причиной стал инцидент с бытовым газом. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статьям о порче имущества и оказании небезопасных услуг.

В результате взрыва есть одна пострадавшая, ей оказывается помощь.

Ранее в МЧС рассказали о важности цвета пламени бытового газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами