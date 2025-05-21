Очевидица взрыва в Ставрополе пожаловалась на обслуживание газового оборудования

Взрыв в ставропольской многоэтажке был очень громким и напугал даже жителей соседнего района города, рассказала местная жительница 360.ru. Она также сообщила о плохом качестве обслуживания газового оборудования, которое проводилось платно за месяц до происшествия.

По словам женщины, сначала она услышала очень громкий звук и приняла его за падение дерева на трансформатор. Позднее оказалось, что квартира, где прогремел взрыв, уничтожена, а находившаяся в ней жительница чудом выжила, отметила очевидица.

Она также сообщила, что жители Ставрополя часто сталкиваются с проблемами в обслуживании внутриквартирного газового оборудования. Так, по ее словам, за месяц до взрыва специалисты местных служб ходили по квартирам, однако к осмотру отнеслись несерьезно.

«В прошлом месяце к нам приходили обслуживать. Заходит и говорит: стоить будет четыре тысячи, смотреть или так заплатите? В итоге он ничего не делал, просто осмотрел», — заявила женщина.

Напомним, сегодня утром в Ставрополе произошел мощный взрыв в квартире на 18-м этаже жилого дома на улице Тухачевского. По словам местных жителей, взрывная волна разрушила несущие стены и перекрытия, а груда кирпичей разлетелась на десятки метров. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что, по предварительным данным, причиной стал инцидент с бытовым газом. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статьям о порче имущества и оказании небезопасных услуг.

В результате взрыва есть одна пострадавшая, ей оказывается помощь.

Ранее в МЧС рассказали о важности цвета пламени бытового газа.