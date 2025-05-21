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Губернатор Ставрополья назвал предварительную причину взрыва в многоэтажном доме

Владимиров: взрыв в многоэтажном доме в Ставрополе произошел из-за бытового газа

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своем Telegram-канале предварительную причину взрыва в многоэтажном доме в Ставрополе.

«В одной из многоэтажек по ул. Тухачевского в Ставрополе произошел взрыв с возгоранием в квартире на верхнем этаже. По предварительным данным, причиной стал инцидент с бытовым газом», — поделился глава региона.

Владимиров добавил, что на месте находятся все экстренные службы. В результате взрыва есть одна пострадавшая, ей оказывается помощь.

По его словам, специалисты обследуют здание, как только это станет возможным. Пожар в результате взрыва потушен.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что мощный взрыв произошел утром 21 мая в жилом доме в Ставрополе. Инцидент произошел в 07:00 часов мск на 18-м этаже многоэтажки на улице Тухачевского. Местные жители отметили, что взрывная волна разрушила несущие стены и перекрытия, а груда кирпичей разлетелась на десятки метров.

Ранее в Новосибирске водитель пострадал во время взрыва автомобиля.

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