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Садоводы рассказали, урожай каких фруктов и ягод можно получить быстро

Pravda.Ru: урожай клубники можно быстро получить на даче
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Томас Тхайцук/РИА «Новости»

Клубнику, арбуз или дыню можно посадить сейчас, чтобы получить первый урожай с грядок уже этим летом. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных садоводов.

Они уточнили, что для этого важно выбрать правильный сорт. Клубнику можно выращивать в горшках, корзинах или просто в грунте, ягоды можно будет собрать через 60-90 дней. Арбуз и дыня при посадке в теплую почву дают плоды через 70-100 дней. Некоторые сорта малины, а также ежевика смогут дать ягоды уже в первый сезон.

«Вы поймете, что пора собирать арбузы, когда нижняя часть дыни пожелтеет, а при легком постукивании будет слышен глухой звук», — уточнила садовод и маркетинг-директор компании Ferry-Morse Ребекка Сирс.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова до этого говорила, что дачники могут опрыскивать посадки и деревья на участке самостоятельно приготовленными луковым, горчичным или чесночным отварами, а также настоем на помидорной ботве, чтобы защитить их от насекомых-вредителей. По ее словам, в условиях повышенной численности вредителей лучше всего опрыскивать растения специальными химическими веществами — инсектицидами.

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