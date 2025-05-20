Россиянам рассказали, как не платить за ЖКУ в квартире во время проживания на даче

«Москва 24»: во время проживания на даче можно сэкономить на ЖКУ в квартире

Россияне, которые планируют уехать на дачу на все лето, смогут сделать перерасчет отдельных коммунальных платежей за квартиру и сэкономить. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он уточнил, что для перерасчета им нужно собрать документы, которые подтвердят отсутствие всех зарегистрированных лиц в жилом помещении в течение пяти и более календарных дней подряд. Так, например, подтверждением могут стать проездные билеты, командировочные удостоверения, справка председателя СНТ. Заявление на перерасчет вместе с этими документами можно подать в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию.

«Не платить получится только за те виды услуг, расчет которых производится, исходя из количества проживающих. Это, как правило, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение и вывоз мусора», — уточнил Бондарь.

Если гражданам откажут в перерасчете, они могут обратиться с жалобой в жилищную инспекцию, уточнил он.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев на полях форума «Россия — Исламский мир» до этого говорил, что тарифы на услуги ЖКХ в России в 2025 году вырастут в среднем на 11,9%.

Ранее сообщалось, что несколько категорий россиян призвали не опасаться повышения тарифов на ЖКУ.