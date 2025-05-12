Дачникам рассказали, как защитить растения от насекомых-вредителей

Дачники могут опрыскивать посадки и деревья на участке самостоятельно приготовленными луковым, горчичным или чесночным отварами, а также настоем на помидорной ботве, чтобы защитить их от насекомых-вредителей. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

«Можно также делать ловушки: собрать листья лопуха и другой зелени и уложить их кучками между грядок. Насекомые, как правило, орудуют ночью, а днем они заберутся в эту зелень для отдыха. К вечеру можно будет собрать расставленные зеленые ловушки и выкинуть вместе с вредителями», — продолжила эксперт.

По ее словам, в условиях повышенной численности вредителей лучше всего опрыскивать растения специальными химическими веществами — инсектицидами. Однако лучше не делать этого в период цветения, потому что инсектициды могут сбить пыльцу, предупредила Воронова. Она добавила, что посадки нуждаются в защите вплоть до сбора урожая.

Биолог, агроном Михаил Воробьев до этого говорил, что долгоносики (яблоневые и земляничные цветоеды), которые хорошо перенесли минувшую зиму, могут представлять опасность для дачных культур в Московском регионе, потому что они увеличили свою численность на фоне отсутствия холодов.

Ранее эксперты рассказали дачникам, как защитить растения от вредителей без химии.