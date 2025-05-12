Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дачникам рассказали, как защитить растения от насекомых-вредителей

Садовод Воронова: луковый отвар защитит растения на даче от насекомых
close
encierro/Shutterstock/FOTODOM

Дачники могут опрыскивать посадки и деревья на участке самостоятельно приготовленными луковым, горчичным или чесночным отварами, а также настоем на помидорной ботве, чтобы защитить их от насекомых-вредителей. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

«Можно также делать ловушки: собрать листья лопуха и другой зелени и уложить их кучками между грядок. Насекомые, как правило, орудуют ночью, а днем они заберутся в эту зелень для отдыха. К вечеру можно будет собрать расставленные зеленые ловушки и выкинуть вместе с вредителями», — продолжила эксперт.

По ее словам, в условиях повышенной численности вредителей лучше всего опрыскивать растения специальными химическими веществами — инсектицидами. Однако лучше не делать этого в период цветения, потому что инсектициды могут сбить пыльцу, предупредила Воронова. Она добавила, что посадки нуждаются в защите вплоть до сбора урожая.

Биолог, агроном Михаил Воробьев до этого говорил, что долгоносики (яблоневые и земляничные цветоеды), которые хорошо перенесли минувшую зиму, могут представлять опасность для дачных культур в Московском регионе, потому что они увеличили свою численность на фоне отсутствия холодов.

Ранее эксперты рассказали дачникам, как защитить растения от вредителей без химии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами