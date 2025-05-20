В США сообщили о провальной попытке Зеленского «‎переманить» Трампа на свою сторону

Попытка президента Украины Владимира Зеленского привлечь американского коллегу Дональда Трампа на свою сторону провалилась. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Зеленский согласился на безоговорочное прекращение огня, предложенное лидером США, подписал соглашение о поставках полезных ископаемых, которое Белый дом выдвинул в качестве условия для дальнейшей поддержки, и вылетел в Турцию на переговоры, к которым призвал президент России Владимир Путин», — сказано в статье.

По версии издания, украинский лидер в течение трех месяцев убеждал Трампа давить на Российскую Федерацию, однако это, как отмечает WSJ, не привело к результатам.

Президент Соединенных Штатов, в свою очередь, выбрал мягкую линию коммуникации с Россией и жесткую — с Украиной. Автор утверждает, что украинская сторона не смогла что-либо противопоставить, соглашаясь на все условия Трампа.

Телефонный разговор президентов России и США состоялся 19 мая. Он длился более двух часов. Путин назвал беседу «содержательной, откровенной и полезной». Москва согласилась «начать работу над меморандумом» по подписанию мирного договора с Киевом. Трамп после беседы с российским коллегой созвонился с Зеленским.

Ранее в МИД Польши заявили, что разговор Путина и Трампа должен был принести прекращение огня.