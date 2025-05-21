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Аэропорт Калуги приостановил работу

В Росавиации сообщили о временных ограничениях в аэропорту Калуги
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Илья Питалев/РИА Новости

В Калуге ограничили работу аэропорта. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Пост о том, что аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы, был опубликован в 23:50 во вторник, 20 мая.

Неделю назад якутский аэропорт Зырянка приостановил работу из-за затопления грунтовой взлетно-посадочной полосы. В Росавиации тогда сообщили, что воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты с 04:00. По информации ведомства, затопление произошло из-за традиционного ледохода на реке Колыме. Аэропорт расположен на ее левом берегу. Оборудование успели заблаговременно демонтировать и переместить в безопасное место.

А 10 мая аэропорт Читы Кадала с 09:10 временно не принимал и не отправлял воздушные суда из-за пожара. За пределами аэродрома загорелась сухая трава. Огонь подобрался к летному полю, но Кореняко заверил, что ситуация контролируемая, а угрозы безопасности полетов и самому аэропорту нет.

Ранее пассажиры из Москвы услышали «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.

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