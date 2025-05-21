В МВД назвали количество действующих на Украине мошеннических кол-центров

На территории Украины действуют более 200 мошеннических кол-центров. Об этом ТАСС рассказал заместитель начальника отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершенным в сфере компьютерной информации, УБК МВД Российской Федерации Денис Костин.

По его словам, большинство дистанционных хищений денег у российских граждан совершается украинскими кол-центрами, значительная часть которых находится в Днепре (Днепропетровске).

Костин отметил, что в украинских кол-центрах есть четкое распределение ролей, используются профессионалы, в том числе бывшие сотрудники силовых структур. Кол-центры работают по разработанным инструкциям, за несоблюдение которых рядовые сотрудники штрафуются.

15 мая сообщалось, что полиция Чехии совместно с Европолом и полицией Украины ликвидировала мошеннический кол-центр, в котором работали украинцы.

3 апреля сообщалось, что в Белоруссии устроили облаву на мошенников из кол-центров.

Ранее сообщалось, что украинские мошенники нашли способ маскировать свой говор.