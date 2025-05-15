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В Чехии ликвидировали украинский мошеннический кол-центр

ТАСС: полиция Чехии и Украины ликвидировали украинский мошеннический кол-центр
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tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Полиция Чехии совместно с Европолом и полицией Украины ликвидировала мошеннический кол-центр, в котором работали украинцы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные полиции Чехии.

В ходе операции Pathfinder, которую разработала Прага совместно с Eurojust, были задержаны 70 злоумышленников, в том числе четыре руководителя кол-центра. У них было изъято используемое оборудование. Кол-центр находился в административном здании с десятками камер и охранными системами и занимал два этажа.

Мошенники создали несколько фальшивых инвестиционных платформ и требовали от жертв установить приложения для удаленного доступа. С помощью этой схемы только у граждан Чехии им удалось похитить порядка 9 млн чешских крон ($404,3 тыс.). Общий ущерб гражданам стран ЕС от их действий оценивается в миллионы евро.

До этого украинские мошенники нашли способ маскировать свой говор — теперь они объясняют акцент тем, что они ростовчане.

Ранее полиция задержала пособников украинских телефонных мошенников в Татарстане.

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