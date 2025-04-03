В Белоруссии устроили облаву на мошенников из кол-центров

В Белоруссии задержали 40 человек, причастных к мошенническим кол-центрам

В Белоруссии правоохранительные органы задержали около 40 человек, причастных к работе сети мошеннических кол-центров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Оперативники ГУБОПиК (главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией. — «Газета.Ru») МВД задержали порядка 40 человек, причастных к функционированию в Беларуси сети мошеннических колл-центров», — говорится в сообщении.

Мошенники представлялись сотрудниками трейдинговых компаний и предлагали «выгодно инвестировать», пострадавшими от их действий оказались в том числе десятки россиян.

В январе в генеральной прокуратуре Казахстана сообщили о том, что гражданин России организовал в Алма-Ате мошеннический кол-центр. В ходе оперативных мероприятий в одном из офисов крупного бизнес-центра обнаружен кол-центр, организатором которого выступил гражданин России и задействовал в работу 24 гражданина Казахстана. Отмечается, что мошенники обзванивали клиентов и предлагали инвестиции в криптовалюту, а после перевода денег блокировали звонки.

Ранее эксперт рассказал о тяжелом психологическом состоянии жертв телефонных мошенников.