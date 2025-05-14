Украинские мошенники нашли способ маскировать свой говор

Украинские телефонные мошенники объясняют свой говор тем, что они ростовчане

Методичка украинских мошенников позволяет им объяснять жертве свой «немосковский говор» в случае возникновения вопросов. Об этом пишет РИА Новости.

Подробности агентству рассказали представители подпольного движения Stop Grave. Им удалось внедриться в один из кол-центров, работающих в Одессе.

«Почему не Московский говор? От куда вы!? — Я с Ростова сам. Работаю в Москве. Я ведь не должен как москвич обязательно общаться с вами», — указано в методичке (орфография и пунктуация сохранены).

Недавно пожилая жительница Воронежской области поверила аферистам и под их давлением продала квартиру. Под давлением неизвестных россиянка скачала специальное приложение, через которое она якобы могла безопасно общаться с «юристами». Во время общения мошенники давили на пострадавшую и убедили выставить квартиру на продажу.

До этого в Петербурге 84-летняя блокадница поверила аферистам и лишилась сбережений, переведя мошенникам почти 3 млн рублей.

Ранее на Камчатке менеджер банка спасла женщину от мошенников.