Жители Рязани насчитали почти пять взрывов над городом

В небе над Рязанью произошло почти пять взрывов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

«Насчитали около пяти громких хлопков, которые были слышны в разных частях города», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:23 по московскому времени.

По предварительным данным, взрывы связаны с отражением атаки беспилотников Вооруженных сил Украины, добавил SHOT.

Официальная информация пока не поступала.

Незадолго до этого стало известно о взрывах над городом Алексином в Тульской области. На фоне сообщений о взрывах над Рязанью и Алексином в Калуге ограничили работу аэропорта — он временно не принимает и не отправляет рейсы.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российский генерал оценил опасность 200-килограммовых дронов ВСУ.