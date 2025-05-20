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В Британии заявили о риске «нелинейной войны» между НАТО и Россией

Ambrey сообщила о риске «нелинейной войны» между НАТО и РФ на Балтике
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Hendrik Osula/AP

Попытки задержания предположительно связанных с Россией торговых судов в Балтийском море со стороны европейских стран повышают вероятность «нелинейных боевых действий» между Североатлантическим альянсом и РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад британской компании Ambrey, специализирующейся на морской безопасности.

В нем отмечается, что в краткосрочной перспективе ожидается увеличение рисков для морской безопасности, в особенности для судов, перевозящих нефть из балтийских портов или в них. Также увеличивается возможность произвольных задержаний, демонстрации военной силы или ограничений на свободу навигации.

В компании подчеркнули, что в случае, если будущее мирное соглашение между Россией и Украиной не будет предполагать отмену санкционных мер Великобритании и Евросоюза в отношении экспорта российских углеводородов, то в среднесрочной перспективе Москва может передислоцировать свой инструментарий безопасности из Черного моря в Балтийский регион.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Балтийское море превратилось в арену противостояния между Россией и Эстонией.

18 мая Эстония обвинила Россию в задержании танкера с грузом сланцевого масла, следовавшего из Силламяэ в Роттердам. Судно было остановлено в российских территориальных водах, хотя, по утверждению Таллина, использовало ранее согласованный маршрут. В МИД Эстонии назвали действия Москвы неожиданными и заявили о пересмотре схемы движения судов в Балтийском море. Произошедшее стало первым случаем задержания иностранного танкера российскими силами.

Ранее эксперт объяснил задержание Россией судна Green Admire в Балтийском море.

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