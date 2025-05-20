«Может закончиться плачевно». Балтийское море назвали ареной столкновения РФ и Эстонии

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Балтийское море превращается в арену столкновения России и Эстонии. По его словам, стороны регулярно обмениваются действиями в акватории. Ранее эстонские ВМС попытались задержать следовавший в Приморск танкер Jaguar. В свою очередь Россия задержала вышедший из Таллина танкер Green Admire.

Балтийское море превратилось в арену противостояния между Россией и Эстонией. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью радиостанции Žinių radijas.

Он отметил, что стороны обмениваются различными действиями в морской акватории.

«Балтийское море становится своеобразной ареной сражений, и есть риски, что те или иные соглашения могут закончиться достаточно плачевно: с человеческими потерями и тому подобным», — сказал президент Литвы.

По словам Науседы, страны Балтии работают над тем, чтобы судоходные маршруты не пересекали территориальные воды России. Он также подчеркнул, что санкции ЕС остаются действенным инструментом давления.

Зеркальные меры

В начале апреля парламент Эстонии принял, а президент подписал законопроект с поправками, разрешающими военным применять силу к торговым судам, в отношении которых возникают подозрения в намерении повредить подводные кабели или другие объекты инфраструктуры. В крайнем случае эстонским военным разрешается топить суда, не подчиняющиеся приказам.

После этого председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что силы Эстонии не располагают подобными возможностями.

В эстонском парламенте уже заявляли, что если возможности ВМС страны не будут достаточны, то Таллин рассчитывает на помощь от Швеции, Финляндии, Латвии и других союзников.

Позднее 17 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если Эстония будет угрожать российским судам в Балтийском море, Москва примет соразмерные ответные меры.

«В случае если действия будут направлены против российских судов, реагировать наша страна будет соразмерно рискам и угрозам, исходящим от Эстонии как государства-члена НАТО», — сказала Захарова.

Захваты танкеров

В апреле в территориальных водах Эстонии был задержан танкер Kiwala под флагом Джибути, а 14 мая эстонские ВМС в Финском заливе попытались остановить танкер Jaguar, шедший под флагом Габона в Приморск.

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В соцсетях были опубликованы кадры, снятые моряками танкера. На них было видно как к Jaguar подлетают вертолеты и подходит эстонский военный катер.

По словам моряков, военные требовали от Jaguar зайти в территориальные воды Эстонии и угрожали тараном. Также была попытка высадить на танкер десант с вертолета, однако этого сделать не удалось.

Эстонские ВМС прекратили свои действия, после того как в районе появился российский истребитель Су-35. Утром 15 мая Jaguar прибыл в порт Приморск в Ленинградской области, где стал на рейд

Генсек НАТО Марк Рютте позднее 15 мая заявил, что альянс и Эстония «поддерживают контакты» после инцидента.

18 мая РФ задержала нефтяной танкер Green Admire, шедший под флагом Либерии, который после выхода из эстонского порта Силламяэ двигался через российскую акваторию.

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Москва не давала официальных комментариев по задержанию танкера. В соответствии с нормами международного морского права, прибрежные государства обладают правом осуществлять проверку, задержание или контроль судов, находящихся в пределах их территориальных вод.

Утром 20 мая эстонский телеканал ERR сообщил, что Green Admire был отпущен и продолжил путь в пункт назначения в Роттердаме.