На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил задержание Россией судна Green Admire в Балтийском море

Политолог Подлесный: судно Green Admire задержали в рамках международных правил
close
Telegram-канал «SHOT»

Россия задержала нефтяной танкер Green Admire, следовавший из эстонского порта под флагом Либерии в Балтийском море. Происходило все в рамках международных правил, так как судно зашло в территориальные воды РФ, объяснил директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. В ближайшее время начнется разбирательство инцидента, а в целом эта работа направлена на борьбу с пиратскими захватами судов, заявил он в беседе с 360.ru.

«Сейчас будет идти разбирательство с этим судном, почему оно оказалось там, где оказалось, и мы в ближайшее время услышим официальный ответ», — пояснил эксперт.

Произошедшее стало первым случаем задержания иностранного танкера российскими силами, в то время как страны НАТО до этого регулярно задерживали суда с российскими товарами, приравнивая Балтийское море к внутренней территории, отметил Подлесный. По его словам, альянс прилагает усилия для остановки перевозки через акваторию судов с грузами из России, на фоне чего принимаются законные, соответствующие международному праву меры, заявил Подлесный.

«Все, кто сейчас беснуется в Балтийском море — это страны НАТО, начиная от прибалтийских республик, заканчивая новыми членами альянса, Финляндией и Швецией, — заявил эксперт. — Все они пытаются выслужиться, показывая насколько они агрессивные и русофобные».

Решить проблему с захватами судов в Балтийском море можно, если танкеры с российскими грузами на борту будут сопровождать корабли Балтийского флота – это «охладит головы» представителей стран Североатлантического альянса, заключил политолог.

Напомним, Эстония обвинила Россию в задержании нефтяного танкера Green Admire, следовавшего из Силламяэ в Роттердам. Судно было остановлено в российских территориальных водах, хотя, по утверждению Таллина, использовало ранее согласованный маршрут. В МИД Эстонии назвали действия Москвы неожиданными и заявили о пересмотре схемы движения судов в Балтийском море, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Эстонии пожалели, что не имеют возможности захватывать суда на Балтике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами