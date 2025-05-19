Россия задержала нефтяной танкер, вышедший из эстонского порта. Таллин удивлен

Эстония обвинила Россию в задержании нефтяного танкера Green Admire, следовавшего из Силламяэ в Роттердам. Судно было остановлено в российских территориальных водах, хотя, по утверждению Таллина, использовало ранее согласованный маршрут. В МИД Эстонии назвали действия Москвы неожиданными и заявили о пересмотре схемы движения судов в Балтийском море. Россия официально пока не прокомментировала инцидент, который случился всего через несколько дней после того, как эстонские ВМС неудачно пытались остановить танкер Jaguar, который связывают с «теневым флотом» РФ.

Россия задержала нефтяной танкер Green Admire, шедший под флагом Либерии. Судно следовало из эстонского порта Силламяэ в нидерландский Роттердам и было остановлено в российских территориальных водах. По данным департамента транспорта Эстонии, маршрут танкера проходил по согласованной траектории, утвержденной Россией, Эстонией и Финляндией, и использовался для повышения навигационной безопасности.

«При выходе из порта Силламяэ суда движутся по территориальному морю Российской Федерации, так как этот маршрут безопаснее для крупных судов, чем плавание между мелями в морской акватории Эстонии», — пояснили в эстонском ведомстве.

Green Admire принадлежит греческой компании Aegean Shipping. По данным портала Marine Traffic, который отслеживает передвижение судов, танкер с грузом сланцевого масла покинул Силламяэ вечером 17 мая и должен был прибыть в Роттердам 22 мая. В департаменте транспорта Эстонии отметили, что задержание судна в российских водах произошло впервые.

Реакция Таллина

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал действия Москвы неожиданными и подчеркнул, что маршрут судна был согласован в рамках действующих договоренностей.

«Наши лоцманы теперь будут выводить суда из Силламяэ через территориальные воды Эстонии. Да, для крупных судов это немного сложнее и опаснее из-за отмелей, но мы справимся», — заявил министр в эфире телерадиокомпании ERR.

По словам Цахкна, экипаж не оказывал сопротивления при остановке танкера российскими властями.

Министр подчеркнул, что ситуация остается спокойной, и необходимости в прямых переговорах с Москвой в данный момент нет. Вызов временного поверенного в делах России в МИД также не рассматривается.

Российские власти пока не прокомментировали задержание танкера. Согласно международному морскому праву, прибрежные государства имеют право осуществлять досмотр и контроль судов, находящихся в их территориальных водах, если имеются подозрения, связанные с безопасностью или соблюдением санкционного режима.

«Теневой флот России»

Инцидент с Green Admire произошел на фоне ужесточения мер против так называемого теневого флота России — совокупности судов, используемых для обхода санкций при транспортировке нефти и СПГ. По данным американского аналитического центра Brookings Institution, на начало 2025 года в «теневой флот России» входило 343 танкера, 77% из которых были включены в санкционные списки США, ЕС и Великобритании.

В 2025 году Эстония как минимум дважды предпринимала действия против судов, которые якобы связаны с «теневым флотом».

В апреле в ее территориальных водах был задержан танкер Kiwala под флагом Джибути, а 14 мая эстонские военно-морские силы пытались остановить танкер Jaguar в международных водах. Попытка принудить судно войти в эстонскую акваторию сопровождалась угрозами тарана и двумя неудачными попытками высадки десанта с вертолета. В ответ Россия направила истребитель Су-35 для сопровождения танкера.

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На фоне этих событий совет стран Балтии договорился о совместных действиях по упреждающей блокировке судов, подозреваемых в участии в «теневом флоте», еще на подходах к региону — в датских проливах. К этому подключились Германия и Швеция.