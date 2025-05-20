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В Карелии на территории завода загорелся мусор

МЧС: в Петрозаводске на территории предприятия произошло возгорание мусора

В Петрозаводске Республики Карелия на территории предприятия загорелся мусор. Об этом сообщили очевидцы в группе «Вконтакте» «‎Карелия: ЧП и ДТП».

Сначала сообщалось о пожаре на территории компании «Карел Стоун» на Онежской флотилии. Однако позже в Telegram-канале МЧС по Республике уточнили, что ЧП произошло на территории завода «Авангард».

Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. На месте работают 10 пожарных и три единицы техники, уточнили в ведомстве.

19 мая в Барнауле Алтайского края произошел пожар в складском помещении, пожар удалось локализовать на площади 900 квадратных метров. В ходе тушения пожара были эвакуированы две грузовые автомашины. В МЧС по региогу уточнили, что обошлось без пострадавших. Для ликвидации возгорания привлекли 56 специалистов МЧС и 18 единиц техники.

7 мая сообщалось, что в поселке Ишеевка Ульяновской области начался пожар в складском помещении, где, по предварительным данным, хранились текстильные материалы. По информации МЧС, возгорание произошло на улице Ульянова, где пламя охватило здание площадью около 450 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее на видео показали первые минуты после мощного взрыва на фабрике в Якутии.

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