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В Алтайском крае произошел крупный пожар на складе

МЧС: в Барнауле загорелся склад, пожар локализован
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Павел Лисицын/РИА Новости

В Барнауле на улице Звездной произошел пожар в складском помещении, пожар удалось локализовать на площади 900 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю в своем Telegram-канале.

«На момент прибытия первого подразделения склад горел открытым огнем по всей площади, существовала угроза распространения огня на соседние строения. В складе хранился жмых и тара», — говорится в сообщении.

В ходе тушения пожара были эвакуированы две грузовые автомашины. В ведомстве уточнили, что обошлось без пострадавших.

Для ликвидации возгорания привлекли 56 специалистов МЧС и 18 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

7 мая сообщалось, что в поселке Ишеевка Ульяновской области начался пожар в складском помещении, где, по предварительным данным, хранились текстильные материалы. По информации МЧС, возгорание произошло на улице Ульянова, где пламя охватило здание площадью около 450 квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены 28 специалистов и семь единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее на видео показали первые минуты после мощного взрыва на фабрике в Якутии.

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