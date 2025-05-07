На видео показали первые минуты после мощного взрыва на фабрике в Якутии

Очевидцы сняли на видео взрыв и пожар на фабрике в Якутии

В сети появились кадры мощного взрыва и последующего за ним пожара на углеобогатительной фабрике в якутском городе Нерюнгри. Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

Взрыв прогремел 7 мая около 8:00 по местному времени (2:00 мск). На складе с готовой продукцией взорвался метан. В этот момент в здании находились четыре сотрудника, они получили сильные ожоги.

После взрыва начался сильный пожар. На записи, сделанной очевидцами, можно увидеть, как клубы черного дыма поднимаются вверх. На месте происшествия работают экстренные службы.

По данным управления МЧС по Республике Саха (Якутия), в тушении огня задействовали 58 человек и 15 единиц техники. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Как сообщили в МЧС, пострадавшие будут доставлены в ожоговый центр Якутска рейсом санавиации.

До этого мощный взрыв произошел на складе пиротехники на территории Загорского оптико-механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде. В результате оказались повреждены 111 зданий, включая 100 жилых.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. По одной из версий, причиной взрыва могла стать сигарета.

Ранее появилось видео взрыва на заводе «Невский мазут» в Петербурге.