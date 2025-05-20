В Ахтубинске Астраханской области отменили концерт для выпускников

Традиционный концерт для выпускников «Алые паруса» в Ахтубинске Астраханской области в 2025 году отменен из-за участившихся атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил глава города Александр Сиваков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что праздничный концерт, запланированный на 24 мая, отменен. По его словам, данное решение было согласовано с силовыми структурами и военнослужащими гарнизона.

Сивков добавил, что каждое проводимое мероприятие согласуется со всеми необходимыми структурами и коллегиально принимается решение по вопросу их проведения.

До этого в министерстве обороны России рассказали, что российские бойцы группировки войск «Центр» используют группы автомобилей для защиты позиций от дронов на Красноармейском направлении.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал автомобиль, в салоне которого находились две женщины, в городе Шебекино.

Ранее российские средства ПВО за ночь уничтожили восемь дронов ВСУ.