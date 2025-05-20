На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МО РФ рассказали, как позиции ВС РФ защищают от дронов

МО РФ: бойцы ВС РФ используют группы автомобилей для защиты позиций от дронов
close
Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

Российские бойцы группировки войск «Центр» используют группы автомобилей для защиты позиций от дронов на Красноармейском направлении. Об этом РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным министерства, речь идет о бойцах зенитного подразделения Алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр».

«[Военные] организовали эффективную систему противодействия беспилотникам противника для защиты позиций российских войск на Красноармейском направлении зоны проведения спецоперации. Мобильные группы на автомобилях повышенной проходимости и багги оперативно перемещаются между позициями, обеспечивая круглосуточный контроль воздушного пространства», — говорится в сообщении ведомства.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал автомобиль, в салоне которого находились две женщины, в городе Шебекино.

По его словам, одна из пострадавших получила серьезные ранения и ее спасти не удалось. В связи с этим глава российского субъекта выразил соболезнования ее родным и близким, назвав произошедшее «тяжелой утратой» для всех жителей Белгородской области.

Ранее украинский беспилотник атаковал велосипедиста в Белгородской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами