В МО РФ рассказали, как позиции ВС РФ защищают от дронов

Российские бойцы группировки войск «Центр» используют группы автомобилей для защиты позиций от дронов на Красноармейском направлении. Об этом РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным министерства, речь идет о бойцах зенитного подразделения Алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр».

«[Военные] организовали эффективную систему противодействия беспилотникам противника для защиты позиций российских войск на Красноармейском направлении зоны проведения спецоперации. Мобильные группы на автомобилях повышенной проходимости и багги оперативно перемещаются между позициями, обеспечивая круглосуточный контроль воздушного пространства», — говорится в сообщении ведомства.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал автомобиль, в салоне которого находились две женщины, в городе Шебекино.

По его словам, одна из пострадавших получила серьезные ранения и ее спасти не удалось. В связи с этим глава российского субъекта выразил соболезнования ее родным и близким, назвав произошедшее «тяжелой утратой» для всех жителей Белгородской области.

Ранее украинский беспилотник атаковал велосипедиста в Белгородской области.