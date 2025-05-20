Российские средства ПВО за ночь уничтожили восемь дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотников над территорией Брянской области», — говорится в публикации.
19 мая врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в регионе в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины пострадал житель деревни Кекино Глушковского района. По данным врио губернатора, у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, акубаротравму, осколочные ранения головы и шеи.
Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».
Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.