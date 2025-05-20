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В Анапе вводят ограничения на проезды к морю для очистки побережья

Оперштаб Кубани: в Анапе ограничены на проезды к морю из-за очистки побережья
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Telegram-канал Оперативный штаб - Краснодарский край

Проезды к морю от Центрального пляжа Анапы до села Витязево перекрыли для спецтехники, очищающей побережья. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«‎Начали закрывать проезды к морю от Центрального пляжа Анапы до села Витязево. Часть из них уже перекрыта, остальные закроют в ближайшие дни. <…> Для дальнейших работ достаточно нескольких регулируемых мест заезда на пляжи», — сказано в сообщении.

19 мая стало известно, что бронирование летних туров в Анапу упало на 60-70%, а снижение цен на отдых в достигло 30-50%.

Утром 15 декабря прошлого года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма.

По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.

На фоне произошедшего сотрудники Следственного комитета РФ возбудили два уголовных дела. Одно из них позже переквалифицировали на более тяжкий состав.

Ранее в Анапе отменили курортный сбор до конца года.

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