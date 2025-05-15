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Анапа отменила курортный сбор до конца года

Анапа приостановила взимание курортного сбора до конца года из-за утечек мазута
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Telegram-канал Оперативный штаб - Краснодарский край

Анапа отменила курортный сбор до конца года из-за утечек мазута, которые привели в негодность городские пляжи. Об этом сообщили изданию «Коммерсантъ» в Ассоциации туристических операторов РФ (АТОР).

Решение было принято администрацией Анапы по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Предполагается, что оно повысит привлекательность Анапы для туристов. В 2024 году размер курортного сбора в Анапе составлял 30 рублей в сутки на человека.

18 апреля Роспотребнадзор признал пляжи Анапы непригодными для купания после разлива мазута в Черном море.

5 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты. Причиной ЧП, скорее всего, стала погода: в тот день был сильный шквалистый ветер, а волны достигали семи баллов.

По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море. После этого нефтепродукты начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма. Экологи предупреждают, что последствия катастрофы могут быть долгоиграющими: часть разлившегося мазута с танкеров опустилась на дно и будет всплывать, когда потеплеет.

Ранее сочинка потеряла колье за 150 тыс. рублей после курортного романа в Анапе.

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