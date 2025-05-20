В МВД раскрыли новую мошенническую схему для запугивания в «Госуслугах»

Мошенники после взлома «Госуслуг» могут прикреплять в личном кабинете фальшивые документы и тем самым убеждать своих жертв в том, что они якобы спонсируют террористов. Об этом рассказал замначальника отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершенным в сфере компьютерной информации, УБК МВД России Денис Костин, пишет ТАСС.

«Действительно, на сайте «Госуслуги», на портале есть возможность прикрепить документы. <...> Мошенники используют эту возможность», — рассказал Костин.

По его словам, злоумышленники создают в специальных программах липовые документы, что человек якобы разрешил перевести свои средства в пользу террористов, и прикрепляют их в личном кабинете.

После входа на портал жертва видит фейковый документ и начинает паниковать, выполняя требования мошенников.

Костин призвал россиян в таких случаях сохранять спокойствие. Он пояснил, что если на «Госуслугах» появился новый документ, это не значит, что он пришел от портала.

До этого в МВД РФ раскрыли пять уловок мошенников, которыми они пользуются, чтобы получить доступ к аккаунтам на «Госуслугах».

Чтобы выведать заветные цифры, преступники могут попросить подтвердить личность на маркетплейсе для передачи заказа курьеру, назвать код для привязки ключей к домофону или подтвердить запись к врачу при помощи набора чисел. Также жертву могут попросить авторизоваться в боте или пройти тест на сайте для прохождения аттестации.

Ранее российская пенсионерка лишилась квартиры и 5 млн рублей, поверив во взлом «Госуслуг».