На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МВД раскрыли новую мошенническую схему для запугивания в «Госуслугах»

МВД: мошенники после взлома «Госуслуг» могут прикрепить фейковые документы
close
РИА Новости

Мошенники после взлома «Госуслуг» могут прикреплять в личном кабинете фальшивые документы и тем самым убеждать своих жертв в том, что они якобы спонсируют террористов. Об этом рассказал замначальника отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершенным в сфере компьютерной информации, УБК МВД России Денис Костин, пишет ТАСС.

«Действительно, на сайте «Госуслуги», на портале есть возможность прикрепить документы. <...> Мошенники используют эту возможность», — рассказал Костин.

По его словам, злоумышленники создают в специальных программах липовые документы, что человек якобы разрешил перевести свои средства в пользу террористов, и прикрепляют их в личном кабинете.

После входа на портал жертва видит фейковый документ и начинает паниковать, выполняя требования мошенников.

Костин призвал россиян в таких случаях сохранять спокойствие. Он пояснил, что если на «Госуслугах» появился новый документ, это не значит, что он пришел от портала.

До этого в МВД РФ раскрыли пять уловок мошенников, которыми они пользуются, чтобы получить доступ к аккаунтам на «Госуслугах».

Чтобы выведать заветные цифры, преступники могут попросить подтвердить личность на маркетплейсе для передачи заказа курьеру, назвать код для привязки ключей к домофону или подтвердить запись к врачу при помощи набора чисел. Также жертву могут попросить авторизоваться в боте или пройти тест на сайте для прохождения аттестации.

Ранее российская пенсионерка лишилась квартиры и 5 млн рублей, поверив во взлом «Госуслуг».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами