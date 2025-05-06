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Россиянам назвали пять схем мошенников для взлома аккаунта на «Госуслугах»

МВД назвало пять предлогов мошенников для выманивания кода от «Госуслуг»
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Павел Бедняков/РИА Новости

Мошенники чаще всего пользуются пятью способами получения кода для доступа к аккаунтам россиян на «Госуслугах». Подробности рассказали в МВД РФ.

Чтобы выведать заветные цифры, преступники могут требовать: подтвердить личность на маркетплейсе для передачи заказа курьеру, назвать код для привязки ключей к домофону, подтвердить с помощью набора чисел запись на прием к врачу, авторизоваться в боте для получения письма с почты, пройти тест на сайте для прохождения аттестации.

В любом из перечисленных случаев следовать указаниям мошенников нельзя.

До этого сообщалось, что злоумышленники начали применять для обмана россиян новый инструмент — они используют функции демонстрации экрана. Таким образом, они могут в реальном времени наблюдать за действиями пользователя и считывать вводимые им данные, коды подтверждения, управляя при этом процессом с помощью методов социальной инженерии.

Ранее сообщалось, что российская пенсионерка лишилась квартиры и 5 млн рублей, поверив во взлом «Госуслуг».

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