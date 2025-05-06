Российская пенсионерка лишилась квартиры и 5 млн рублей, поверив во взлом «Госуслуг»

В Воронеже 73-летняя женщина поверила во взлом «Госуслуг» и лишилась квартиры вместе со сбережениями. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Неизвестные позвонили пенсионерке и представились сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, заявив, что ее аккаунт на Госуслугах якобы взломали для финансирования террористов. Под этим предлогом аферисты убедили россиянку перевести все накопления на «безопасный счет».

Позже злоумышленники сообщили пожилой женщине, что ее квартиру якобы пытаются продать, и убедили ее оформить «фиктивную сделку». После завершения деньги от продажи жилья также перевели на подконтрольные преступникам счета. Общий ущерб составил свыше 5,3 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее полиция задержала причастных к хищению около тысячи аккаунтов «Госуслуг».