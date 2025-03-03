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Военкомы задержали украинца во время выгула собаки и оставили питомца на улице

«Страна.ua»: на Украине сотрудники ТЦК задержали мужчину во время выгула собаки
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Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

На Украине сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) задержали мужчину, который выгуливал собаку, а животное оставили на улице. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Очередной случай силовой мобилизации произошел в Волынской области на западе Украины. На опубликованных в сети кадрах видно, как собака бежит за микроавтобусом, куда военкомы затолкали ее хозяина. По словам сотрудников ТЦК, животное передали родственникам мобилизованного. Задержание украинца в военкомате объяснили тем, что мужчина уклонялся от службы в армии. В ТЦК заверили, что владелец собаки будет служить в кинологическом подразделении Вооруженных сил Украины (ВСУ).

23 февраля сообщалось, что военкомы принудительно отправили на фронт двух представителей канонической Украинской православной церкви: протодиакона Свято-Троицкого Китаевского монастыря и священнослужителя из Житомирской области.

До этого жительница города Житомира рассказала, что украинцы забирают детей из школ и высших учебных заведений, чтобы спрятать их от военкомов на фоне планов Киева призывать на службу 18-летних. По ее словам, на улицах уже несколько месяцев не видно мужчин, ходят только военные.

Ранее в ВСУ назвали симптомом проблемы унижение военкомов школьниками.

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