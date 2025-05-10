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Россиян предупредили об опасности некачественной жидкости для розжига

Депутат Леонов: некачественные жидкости для розжига содержат вредные вещества
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов рассказал РИА Новости, что некачественные жидкости для розжига могут содержать большое количество вредных химических веществ.

По его словам, при сгорании такой жидкости будут выделяться, способные вызвать отравление.

Не стоит злоупотреблять шашлыком и переедать. Важно также обезопасит себя во время процесса приготовления, добавил депутат.

«Некачественный розжиг представляет серьезную опасность, особенно при неправильном обращении или несоблюдении мер предосторожности. Не рекомендую приобретать дешевые жидкости, так как они могут содержать большое количество вредных химических веществ, при сгорании которых будут выделяться ядовитые газы, способные вызвать отравление организма», — подчеркнул Леонов.

Он добавил, что самыми опасными являются средства для розжига на основе метанола, так как метиловый спирт может проникнуть в организм человека с парами и вызвать отравление.

Также не стоит покупать жидкости с запахом бензина, керосина или ацетона. Лучше выбирать жидкости для розжига на основе парафина или растительного масла.

До этого врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что к наиболее вредным блюдам, приготовленным на огне, можно отнести колбасы, сардельки и маринованное мясо на кости.

Ранее был назван продукт, повышающий риск развития восьми видов рака.

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