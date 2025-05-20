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В Татарстане возбудили дело по факту массового отравления детей в лицее

СК: возбуждено дело по факту отравления детей в лицее «Инноватика» в Татарстане
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Максим Блинов/РИА Новости

В селе Усады Лаишевского района в Татарстане произошло массовое отравление детей в многопрофильном лицее «Инноватика», возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в Telegram-канале управления СК по региону.

По данным пресс-службы, незадолго до этого дети принимали пищу в школьной столовой. Возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сотрудники ведомства проводят следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.

До этого «Петропавловский хлебокомбинат» на Камчатке оштрафовали на 30 тыс. рублей за нарушение санитарных норм.

По данным суда, проверку на производстве провели после массового отравления школьников в городе Елизове в октябре 2024 года. На комбинате были выявлены нарушения требований технического регламента, которые создавали угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан.

Массовое отравление на Камчатке произошло 13 октября. Более 35 школьников, которые питались в школьной столовой, были госпитализированы.

Ранее в Подмосковье массово отравились посетители заведения «Вкус Востока».

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