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На Камчатке на 30 тыс. руб. оштрафовали комбинат, продукцией которого отравились школьники

На Камчатке оштрафован комбинат, блинами которого отравились 36 школьников
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Shutterstock

«Петропавловский хлебокомбинат» на Камчатке оштрафован на 30 тыс. рублей за нарушение санитарных норм. Об этом сообщается в Telegram-канале арбитражного суда региона.

В публикации отмечается, что проверку на производстве провели после массового отравления школьников в городе Елизове в октябре 2024 года.

На комбинате были выявлены нарушения требований технического регламента, которые создавали угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан.

Массовое отравление на Камчатке произошло 13 октября. Более 35 школьников, которые питались в школьной столовой, были госпитализированы. Позднее в Приморском межрегиональном управлении РСХН рассказали, что в яичной смеси, из которой готовили блины для столовой школы №1, обнаружили сальмонеллу.

Результаты исследований передали в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора для принятия мер в пределах компетенции по отношению к птицефабрике «Алмаз», из яиц которой делали меланж.

Ранее в Крыму семья с тремя детьми отравилась во время похода в горы.

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