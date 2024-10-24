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Школьники на Камчатке подхватили сальмонеллез после завтрака блинами

Россельхознадзор: сальмонеллу нашли в яичной смеси, из которой готовили детям

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Depositphotos

Сальмонеллу обнаружили в яичной смеси, из которой готовили блины для столовой школы №1 города Елизово на Камчатке. Дети массово отравились, сообщили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что массовое отравление произошло на Камчатке 13 октября, более 35 школьников, которые питались в школьной столовой, госпитализировали.

«На Камчатке объявлено предостережение поставщику блинов в столовую, где отравились школьники», — отметили в Россельхознадзоре.

В результате специалисты обнаружили сальмонеллу в яичной смеси, которая использовалась для изготовления блинов АО «Петропавловский хлебокомбинат». Результаты исследований передали в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора для принятия мер в пределах компетенции по отношению к птицефабрике «Алмаз», из яиц которой делали меланж.

21 октября Петропавловск-Камчатский городской суд приостановил деятельность цеха по производству блинов.

До этого в Санкт-Петербурге среди сотрудников детского сада и посещавших его воспитанников произошла вспышка сальмонеллеза.

Ранее США случилось массовое отравление в McDonald's.

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