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Московский пенсионер отдал аферистам монеты и золотые слитки на 148 млн рублей

В Москве мужчина отдал аферистам монеты и слитки стоимостью 148 млн рублей
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Павел Лисицын/РИА Новости

Москвич лишился золотых слитков и монет на 148 миллионов рублей из-за мошенников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Аферисты представлялись пенсионеру сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Мужчину убедили собрать все свои сбережения и отдать их курьеру, которого они прислали.

Таким образом москвич передал злоумышленникам более 600 коллекционных монет, среди которых – монеты «Князь Александр Невский» и другие. Также у мошенников оказались золотые слитки пенсионера.

Мужчина уже обратился в полицию, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. На данный момент идет расследование.

Подобную схему аферисты использовали и в беседе с жительницей Курска. Сначала они выманили код из сообщения под выдуманным предлогом, после чего «силовики» заявили, что ее средства в опасности, и выманили у нее 5,5 миллионов рублей.

Ранее в Нижегородской области сотрудница банка украла у клиентки более 95 млн рублей.

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