Пенсионерка из Курска пыталась продлить медполис и лишилась почти 5,5 млн рублей

Пенсионерка из Курска стала жертвой мошенников, поверив лжесотруднице страховой компании. Об этом сообщает управление МВД по региону.
Неизвестные предложили женщине продлить срок действия полиса, который у нее якобы заканчивался. Пострадавшая продиктовала код из сообщения злоумышленникам.
Позже ей стали звонить якобы специалисты Роскомнадзора, сотрудники банка и силового ведомства, демонстрируя удостоверения. Выяснилось, что кто-то якобы оформил доверенность на иностранца.
«Курянка в одночасье стала фигуранткой уголовного дела о госизмене и владелицей мифических займов в различных банках», – сообщается в публикации.
Чтобы избежать ответственности, пенсионерке предложили перевести все деньги на «безопасный счет». Женщина передала мошенникам сбережения дочери и зятя, им же она отдала средства от продажи машины.
Позже аферисты убедили ее в необходимости застраховать счет. Денег у пенсионерки не было, поэтому она попросила у знакомой. Услышав историю, женщина посоветовала обратиться в полицию.
Мошенники выманили у курянки почти 5,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мужчина прикинулся внуком петербуржца и едва не выманил у него пять млн рублей.