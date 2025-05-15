Пенсионерка из Курска пыталась продлить медполис и лишилась почти 5,5 млн рублей

В Курске женщина отдала мошенникам почти 5,5 млн рублей, пытаясь продлить полис

Пенсионерка из Курска стала жертвой мошенников, поверив лжесотруднице страховой компании. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Неизвестные предложили женщине продлить срок действия полиса, который у нее якобы заканчивался. Пострадавшая продиктовала код из сообщения злоумышленникам.

Позже ей стали звонить якобы специалисты Роскомнадзора, сотрудники банка и силового ведомства, демонстрируя удостоверения. Выяснилось, что кто-то якобы оформил доверенность на иностранца.

«Курянка в одночасье стала фигуранткой уголовного дела о госизмене и владелицей мифических займов в различных банках», – сообщается в публикации.

Чтобы избежать ответственности, пенсионерке предложили перевести все деньги на «безопасный счет». Женщина передала мошенникам сбережения дочери и зятя, им же она отдала средства от продажи машины.

Позже аферисты убедили ее в необходимости застраховать счет. Денег у пенсионерки не было, поэтому она попросила у знакомой. Услышав историю, женщина посоветовала обратиться в полицию.

Мошенники выманили у курянки почти 5,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

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