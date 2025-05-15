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Пенсионерка из Курска пыталась продлить медполис и лишилась почти 5,5 млн рублей

В Курске женщина отдала мошенникам почти 5,5 млн рублей, пытаясь продлить полис
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Пенсионерка из Курска стала жертвой мошенников, поверив лжесотруднице страховой компании. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Неизвестные предложили женщине продлить срок действия полиса, который у нее якобы заканчивался. Пострадавшая продиктовала код из сообщения злоумышленникам.

Позже ей стали звонить якобы специалисты Роскомнадзора, сотрудники банка и силового ведомства, демонстрируя удостоверения. Выяснилось, что кто-то якобы оформил доверенность на иностранца.

«Курянка в одночасье стала фигуранткой уголовного дела о госизмене и владелицей мифических займов в различных банках», – сообщается в публикации.

Чтобы избежать ответственности, пенсионерке предложили перевести все деньги на «безопасный счет». Женщина передала мошенникам сбережения дочери и зятя, им же она отдала средства от продажи машины.

Позже аферисты убедили ее в необходимости застраховать счет. Денег у пенсионерки не было, поэтому она попросила у знакомой. Услышав историю, женщина посоветовала обратиться в полицию.

Мошенники выманили у курянки почти 5,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина прикинулся внуком петербуржца и едва не выманил у него пять млн рублей.

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