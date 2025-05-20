В Нижегородской области сотрудница банка украла у клиентки более 95 млн рублей

В Нижегородской области у женщины со счета украли 95,9 млн рублей

В Нижегородской области женщина лишилась 95,9 миллиона рублей, которые хранила в банке. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Средства лежали на бизнес-счете 62-летней местной жительницы. По версии сотрудников правоохранительных органов, 24-летняя работница банка поменяла в профиле клиентки номер телефона. После этого она перевела деньги женщины на другой счет. Принадлежал ли он сотруднице финансовой организации, не уточняется.

Заметив пропажу, хозяйка средств обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий», – сообщается в публикации.

Правоохранители арестовали счет, на который были переведены средства. Сейчас ищут других лиц, которые могут быть причастны к схеме.

До этого в Бурятии мужчина отдал мошенникам 24 миллиона рублей. Местный житель решил заработать на инвестициях и, следуя инструкциям аферистов, взял несколько кредитов. Позже он понял, что это обман, и обратился в полицию.

Ранее в России впервые за 10 лет зафиксировали спад дистанционных хищений денег.