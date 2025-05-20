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Туристы погибли во время экскурсии в Красном море

Independent: 11 туристов с затонувшей в Красном море яхты погибли
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Павел Львов/РИА «Новости»

Одиннадцать человек, которые находились на борту затонувшей в ноябре прошлого года туристической яхты Sea Story, погибли. Об этом сообщает газета The Independent со ссылкой на власти Египта.

Отмечается, что семь человек объявили пропавшими без вести после крушения судна у берегов города Марса-эль-Алам. Официальные лица заявляли, что речь идет о двух гражданах Великобритании, двух гражданах Польши, одном гражданине Германии и двух гражданах Египта.

По данным издания, 34-метровый корабль, принадлежащий гражданину Египта, предварительно прошел проверку Управления по безопасности на море и не имел технических неполадок. Причиной катастрофы стал сильный ветер.

Всего на борту Sea Story находились 31 пассажир и 13 членов экипажа. Четыре тела спасатели нашли сразу после происшествия. Выжили 33 человека. Поиски остальных 11 человек продолжались до этих пор.

10 мая сообщалось, что во Франции речной круизный теплоход с более чем 100 пассажирами врезался в баржу. Авария произошла недалеко от коммуны Саблон.

Ранее в Египте начали массово задерживать граждан России, Узбекистана и Казахстана.

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