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Яхта с туристами затонула у берегов Египта в Красном море

Яхта с более чем 30 туристами затонула около египетского Марса-Алама

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Tamer A Soliman/Shutterstock/FOTODOM

Яхта с более чем 30 туристами на борту затонула утром 25 ноября в Красном море у берегов египетского Марса-Алама. Об этом сообщила администрация провинции Красное море, передает РИА Новости.

По заявлению администрации, сообщение о затоплении яхты Sea Story к северу от Марса-Алама поступило в 5:30 утра по местному времени (6:30 мск). На судне находился 31 турист из разных стран и 14 членов экипажа. Пока неизвестно, были ли на яхте россияне.

Губернатор Красного моря Амр Ханафи сообщил, что несколько человек уже нашли. Поиски продолжаются. Причина происшествия не называется.

Утром 18 октября губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось в порту. Причиной ЧП стал перегруз. На борту корабля было семь членов экипажа. По факту произошедшего Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку.

В августе парусное судно Bayesian затонуло в районе города Палермо, расположенного на итальянском острове Сицилия.

Ранее в Санкт-Петербурге катер врезался в крейсер «Аврора».

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