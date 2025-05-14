«Не давали еду и вымогали деньги». В Египте массово задерживают граждан России, Казахстана и Узбекистана

СМИ сообщили о массовых задержаниях россиян, казахстанцев и узбекистанцев в Египте. По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», правоохранители устраивают облавы у учебных заведений, задерживают студентов, а после депортируют — в том числе тех, кто находится в стране законно. В посольстве Узбекистана заявили, что мероприятия связаны с усилением контроля за соблюдением миграционного законодательства. В РФ и Казахстане происходящее пока не комментировали.

В Египте начали массово задерживать граждан России, Казахстана и Узбекистана. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Telegram-канал опубликовал два видео, на которых запечатлено задержание мужчины. По данным «Осторожно, новости», сотрудники правоохранительных органов Каира устроили облаву на иностранцев, среди которых есть студенты.

Как утверждают задержанные,

правоохранители караулят людей у учебных заведений, задерживают студентов, а после депортируют. Причем даже тех, кто находится в Египте легально. При задержании сотрудники органов также забирают у учащихся личные вещи и не возвращают их.

«Меня задержали, когда шел на молитву, показал документы, что учусь в вузе, все равно увезли. Не давали еду, воду, спали на плитке, не давали сходить в туалет. Чтобы мы не молились, связывали наручниками по двое, по трое и вымогали деньги», — сообщил один из задержанных студентов.

Местные жители рассказали Telegram-каналу, что семьи из России, Казахстана и Узбекистана неделями не могут найти своих родственников, которых силой забирают с улиц.

Усиление миграционного контроля

На данный момент на сообщения о задержаниях отреагировало только посольство Узбекистана в Египте. В дипмиссии сообщили , что в стране усилили меры контроля за соблюдением миграционного законодательства иностранными гражданами. В связи с чем в последнее время местные правоохранители активизировали проверки в отношении иностранцев, в том числе студентов, на предмет законности их пребывания в Египте.

Дипломаты рассказали, что провели рабочую встречу с сотрудниками полиции в районе Каира Наср-Сити. По словам представителей посольства, среди задержанных действительно было много иностранцев.

«По состоянию на 13 мая установлено, что за нарушение правил пребывания в стране задержаны пять граждан Узбекистана. В то же время один из наших соотечественников был освобожден из изолятора временного содержания после предъявления документов, подтверждающих его законное пребывание в Египте», — уточнили в посольстве.

Представительство страны также порекомендовало узбекистанцам соблюдать правила пребывания в Египте, а при передвижении по стране иметь при себе документы, удостоверяющие личность, разрешение на проживание или студенческие карты.

Российское и казахстанское посольства в Египте ситуацию с задержаниями на данный момент не комментировали.