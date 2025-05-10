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Во Франции речной круизный теплоход с более 100 пассажирами врезался в баржу

Dauphiné Libéré: во Франции теплоход со 127 пассажирами столкнулся с баржей
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Wolfgang Fricke/commons.wikimedia.org (CC BY 3.0)

Речной круизный теплоход Bijou du Rhône с туристами на борту столкнулся с баржей на реке Рона во Франции. Об этом сообщило местное издание Dauphiné Libéré.

По данным издания, авария произошла в ночь на субботу, 10 мая, недалеко от коммуны Саблон. На борту теплохода находится 127 граждан Германии. В результате сильного столкновения был поврежден корпус теплохода. Однако удар пришелся выше ватерлинии, поэтому затонуть судно не должно, подчеркнули журналисты. Баржа также получила значительные повреждения.

Экстренные службы прибыли на место происшествия. Пассажиров и членов экипажа высадят и доставят до их места назначения на автобусах. Ожидается, что эвакуация пройдет в воскресенье.

До этого два судна столкнулись в порту Новороссийска. Одно получило незначительные повреждения, пострадавших нет.

Ранее судно с Ле Пен на борту столкнулось с другим у берегов Франции.

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