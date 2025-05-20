В Испании произошел сбой в работе связи и мобильного интернета

В Испании произошел массовый сбой в работе мобильного интернета и связи, сообщает LBC.
По информации издания, масштабный сбой был зафиксирован в работе ведущих операторов — Movistar, Orange, Vodafone, O2. Перебои в работе операторов зафиксированы во всех крупных городах, включая Мадрид, Малагу, Барселону, Валенсию, Мурсию, Севилью и Бильбао.
«Клиенты не могут совершать звонки, получать текстовые сообщения или использовать свои мобильные данные из-за отключения, которое началось около 5 утра», — говорится в публикации.
Отмечается, что причиной сбоя стал неудачный апдейт сети крупнейшего телеком-оператора страны компании Telefónica.
До этого Болгарское телеграфное агентство сообщало, что масштабная авария произошла на энергосетях Северной Македонии.
Из-за аварии в нескольких крупных городах Северной Македонии отключилось электричество.
По словам министра энергетики Болгарии Жечо Станкова, республика оказала Северной Македонии необходимую помощь.
Ранее метро Лондона полдня работало со сбоями.