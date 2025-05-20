На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Испании произошел сбой в работе связи и мобильного интернета

LBC: в Испании произошел массовый сбой в работе связи
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В Испании произошел массовый сбой в работе мобильного интернета и связи, сообщает LBC.

По информации издания, масштабный сбой был зафиксирован в работе ведущих операторов — Movistar, Orange, Vodafone, O2. Перебои в работе операторов зафиксированы во всех крупных городах, включая Мадрид, Малагу, Барселону, Валенсию, Мурсию, Севилью и Бильбао.

«Клиенты не могут совершать звонки, получать текстовые сообщения или использовать свои мобильные данные из-за отключения, которое началось около 5 утра», — говорится в публикации.

Отмечается, что причиной сбоя стал неудачный апдейт сети крупнейшего телеком-оператора страны компании Telefónica.

До этого Болгарское телеграфное агентство сообщало, что масштабная авария произошла на энергосетях Северной Македонии.

Из-за аварии в нескольких крупных городах Северной Македонии отключилось электричество.

По словам министра энергетики Болгарии Жечо Станкова, республика оказала Северной Македонии необходимую помощь.

Ранее метро Лондона полдня работало со сбоями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами