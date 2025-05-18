В крупных городах Северной Македонии из-за аварии отключилось электричество

Масштабная авария произошла на энергосетях Северной Македонии. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство.

В публикации отмечается, что причиной аварии стало высокое напряжение в региональной переносной электросети мощностью 400 кВт, которое привело к отключению трансформаторов на нескольких станциях, передающих напряжение на сети 110 кВт. В стране продолжаются восстановительные работы.

По данным агентства, из-за аварии в нескольких крупных городах Северной Македонии отключилось электричество.

По словам министра энергетики Болгарии Жечо Станкова, республика оказала Северной Македонии необходимую помощь.

28 апреля в Испании, Португалии и в ряде регионов Франции произошло масштабное отключение электричества, получившее название Пиренейский блэкаут. Закрылись почти все банки, кафе и магазины, в домах жителей не было света, наблюдались перебои с мобильной связью.

Ранее метро Лондона полдня работало со сбоями.