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В лондонском метро полдня не ходили 10 линий

Лондонское метро возобновило работу после отключения электричества
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Hannah Mckay/Reuters

Лондонское метро возобновило работу после сбоев, вызванных отключением электричества. Об этом сообщается на сайте корпорации Transport for London (TfL).

Задержки поездов сохраняются только на трех линиях.

Сбои в работе метро и в целом подаче электроэнергии в Лондоне появились около 14:30 (16:30 мск). Их причиной был назван пожар на старой подстанции в западной части Лондона. Из-за отключений было парализовано движение по десяти линиям метро и легкого метро.

28 апреля в Испании и Португалии произошло масштабное отключение электричества, получившее название Пиренейский блэкаут.

Массовое отключение электроэнергии произошло на обширных территориях Испании, Португалии, Страны Басков и в ряде регионов Франции в 12:32 по местному времени (13:32 мск). Причины произошедшего пока не выяснены. В Португалии назвали причиной блэкаута «редкое атмосферное явление».

Ранее в Лондоне подростки установили рекорд, объехав все станции метро за 18 часов.

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