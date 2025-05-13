В лондонском метро полдня не ходили 10 линий

Лондонское метро возобновило работу после сбоев, вызванных отключением электричества. Об этом сообщается на сайте корпорации Transport for London (TfL).

Задержки поездов сохраняются только на трех линиях.

Сбои в работе метро и в целом подаче электроэнергии в Лондоне появились около 14:30 (16:30 мск). Их причиной был назван пожар на старой подстанции в западной части Лондона. Из-за отключений было парализовано движение по десяти линиям метро и легкого метро.

28 апреля в Испании и Португалии произошло масштабное отключение электричества, получившее название Пиренейский блэкаут.

Массовое отключение электроэнергии произошло на обширных территориях Испании, Португалии, Страны Басков и в ряде регионов Франции в 12:32 по местному времени (13:32 мск). Причины произошедшего пока не выяснены. В Португалии назвали причиной блэкаута «редкое атмосферное явление».

Ранее в Лондоне подростки установили рекорд, объехав все станции метро за 18 часов.