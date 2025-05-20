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Беременных россиянок предложили обеспечить бесплатным проездом в такси

Депутат Лантратова призвала ввести бесплатное такси для беременных россиянок
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Depositphotos

В России необходимо обеспечить беременных женщин бесплатным проездом в такси. С такой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратилась глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, передает 360.ru со ссылкой на документ.

В обращении депутат напомнила о поручении президента Владимира Путина предложить новые меры по улучшению качества услуг такси для семей с детьми. Одной из таких мер могло бы стать введение бесплатного проезда для беременных, так как помогать родителям нужно на всех этапах, в том числе на этапе ожидания ребенка, подчеркнула Лантратова. Она отметила, что будущие мамы вынуждены часто ездить в больницы, тратить много средств на сопровождение беременности, при этом сталкиваясь с дискомфортом при поездках в общественном транспорте.

Подобная мера уже действует в одном из городов РФ — в Рязани беременным студенткам разрешили пользоваться социальным такси при поездках в больницу, МФЦ и прочие госучреждения, напомнила автор инициативы. Она призвала расширить эту меру поддержки на всю страну, предоставив регионам право самим утвердить наиболее удобный формат предоставления льготы. Это позволит снизить финансовую нагрузку на семьи и мотивировать женщин своевременно вставать на учет в консультациях, заключила парламентарий.

Напомним, в этом году несколько регионов России ввели новую меру поддержки – денежные выплаты в 100 тыс. рублей для беременных школьниц. Среди таких регионов – Кемеровская, Орловская, области, в Брянской области выплату повысили до 150 тыс. рублей. С введением меры согласились не все – Минтруд призвали остановить введение подобных субсидий, чтобы не пропагандировать ранние роды среди несовершеннолетних. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее были названы ингредиенты в косметике, которых стоит избегать беременным.

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