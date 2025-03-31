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Названы ингредиенты в косметике, которых стоит избегать беременным

Врач Логинова: беременным нужно избегать косметики с четырьмя ингредиентами

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Inna Vlasova/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые ингредиенты, которые применяют в косметике, могут быть опасными для беременных женщин. Среди них алюминий, салициловая кислота, формальдегид и дигидроксиацетон, рассказала «Газете.Ru» акушер-гинеколог Европейского медицинского центра (ЕМС) Ольга Логинова.

Алюминий содержится во многих предметах, включая материалы для приготовления пищи, средства для обработки воды, косметику и средства гигиены, такие как антиперспиранты.

«В нормальных дозах он безопасен и выводится организмом. Но, если его уровень превышает возможности организма, он может оставаться в тканях и внутренних органах. Это известный нейротоксин, и исследования показывают, что его воздействие может привести к неврологическим расстройствам. Также беременным стоит избегать β-гидроксикислоты (бета-гидроксикислоты), в том числе салициловую кислоту. Исследования показали, что салициловая кислота связана с пороками развития эмбриона при приеме внутрь. Хотя местное применение салициловой кислоты часто рекомендуется во время беременности (и даже иногда пероральный прием аспирина необходим в определенных ситуациях)», — добавила врач.

Дигидроксиацетон (ДГА) является активным ингредиентом автозагаров. Хотя только небольшой процент (около 0,5%) поглощается кожей, исследователи говорят, что вдыхание спреев для автозагара представляет собой более значительный риск воздействия во время беременности.

«Формальдегид содержится в некоторых средствах для выпрямления волос, лаках для ногтей и клее для ресниц. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), воздействие формальдегида увеличивает риск проблем с фертильностью и выкидышей. Наибольшему риску подвергаются люди, подвергающиеся воздействию этого вещества на работе, например, те, кто работает в салонах красоты», — заключила доктор.

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